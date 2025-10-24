Собянин: Новая школа появится в районе Солнцево

Новая школа на 1,2 тысячи учеников появится в столичном районе Солнцево. Инвестор возведет ее на Производственной улице как часть жилого комплекса. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, это учебное заведение войдет в состав уже существующей школы № 1542. Эксперты обустроят в здании все необходимое для комфортного обучения. Так, здесь появятся лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, робокласс и медиатека.

— На территории будут площадки для подвижных игр и общефизической подготовки, а также проведения мероприятий. Первых учеников новая школа сможет принять уже в следующем году, — написал Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Недавно мэр сообщил об открытии школы на 1150 учащихся в Коммунарке. На улице Большое Понизовье, дом 2, появилось новое просторное и светлое здание, построенное в соответствии с высокими стандартами.

Специалисты обновляют сразу три школы на Мячковском бульваре в районе Марьино. В рамках программы «Моя школа» идет постройка нескольких десятков зданий, которые откроются уже в следующем учебном году.