В столичном Метрогородке реконструируют почти полтора километра дорог

Улично-дорожную сеть в районе Метрогородок на востоке Москвы реконструируют. Как сообщил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, для улучшения районных связей в бывшей промзоне «Калошино» будет реконструировано около полутора километров дорог.

«Транспортную доступность Метрогородка повысят за счет обновления более 300 метров Открытого шоссе, а также участков от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина и далее до Проектируемого проезда № 2277 общей протяженностью более 700 метров. Кроме того, в районе Пермской улицы появится новый въезд-выезд на Московский скоростной диаметр», – отметил Десятков.

По его словам, в рамках проекта выполнят перекладку инженерных коммуникаций, на улицах появятся современные остановки общественного транспорта, а прилегающие территории благоустроят и озеленят. Строительно-монтажные работы планируется завершить к 2028 году. В итоге это улучшит жизнь около 40 тысяч жителей района.