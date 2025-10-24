Пять новых причалов электросудов прибудет в Москву в начале ноября

В начале ноября в Москву прибудет пять новых плавучих причалов регулярного речного транспорта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пять новых плавучих причалов регулярного речного транспорта отправили из судоверфи в Перми в Москву. У четырех из них диаметр 10 м, у еще одного – 16 м. В зависимости от размера они могут вмещать от 40 до 80 пассажиров. Причалы прибудут в начале ноября. В столице специалисты приступят к завершающим этапам. Они проведут финальную сборку и необходимые испытания. После получения разрешительных документов, по мере готовности, плавучие причалы установят на речные маршруты и введут в работу», – говорится в сообщении.

Как уточняется, четыре новых плавучих причала разместят на четвертом регулярном речном маршруте «Киевский – Лужники», который планируют запустить в 2026 году. Еще один – на маршруте «Новоспасский – ЗИЛ». Новый причал на третьем маршруте получит название «Красные холмы».

Все причалы работают от электричества и не вредят экологии реки и города. Некоторые из них способны заряжать суда прямо во время стоянки. Благодаря системе антиобледенения причалы работают круглый год, даже в самое холодное время. Для комфорта пассажиров они оборудованы местами для отдыха, Wi-Fi, вендинговыми аппаратами и информационными экранами с расписанием. Кроме этого, инновационные причалы – это полностью отечественная разработка.