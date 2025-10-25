13 межотраслевых кластеров будут работать в Москве к 2030 году

К 2030 году в столице будет функционировать не менее 13 межотраслевых кластеров общей площадью свыше семи миллионов квадратных метров. Там смогут работать 100 тысяч человек.

Кластерный подход уже реализуют в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Он позволяет объединять ресурсы и экспертизу компаний. Сейчас на территории ОЭЗ действуют кластеры микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, электромобилестроения, аккумуляторных батарей, лифтостроения и вертикального транспорта и другие.

В 2022 году на площадках ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде и Печатниках появился фармацевтический кластер. Сегодня он объединяет 14 разработчиков и производителей лекарственных средств. Участники кластера создали первый российский препарат от рассеянного склероза, уникальное средство от болезни Бехтерева, инновационные лекарства против воспалительных заболеваний и опухолей, а также отечественный аналог «Оземпика» — препарата для снижения концентрации глюкозы в крови, который применяют для лечения диабета второго типа.

Межотраслевой кластер электромобилестроения специализируется на создании новых технологий и производстве легковых электромобилей, электрогрузовиков и электробусов. В 2025 году один из производителей разработал и выпустил сверхмощную зарядную станцию для электромобилей. Она занимает около одного квадратного метра. При этом к ней могут одновременно подключиться до пяти машин, а зарядка длится всего 10–15 минут. Такие станции уже появились на федеральных трассах региона.

Кластер фотоники и микроэлектроники действует с 2022 года. Среди участников кластера — производители интегральных схем, организации по выпуску банковского оборудования, а также разработчики нано- и микросистемной техники.

Сегодня на территории ОЭЗ находятся производства более 230 высокотехнологичных предприятий, создано свыше 28 тысяч рабочих мест. К 2030 году площади промышленных и офисно-лабораторных объектов планируют увеличить в 3,5 раза, до 5,7 миллиона квадратных метров. Здесь также создадут более 90 тысяч рабочих мест. Ожидается, что на территории столичной ОЭЗ свои производства локализуют около 600 высокотехнологичных компаний.

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» пользуются масштабными налоговыми преференциями и льготами. На 10 лет предприятия освобождают от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет два процента вместо 25. Кроме того, резиденты освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

Ранее Правительство Москвы одобрило проект бюджета столицы на 2026–2028 годы, документ внесен в Московскую городскую Думу. Проект бюджета сформирован исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города до 2030-го.

Основной упор сделан на реализацию 13 государственных программ. Среди них социальная поддержка жителей, развитие транспортной системы, образования, здравоохранения, цифровой среды и инноваций. В частности, к 2030 году планируется увеличить площади промышленных и офисно-лабораторных объектов в 3,5 раза — до 5,7 миллиона квадратных метров, а также создать более 90 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.