Синоптик спрогнозировал небольшие дожди в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал небольшие дожди в Москве 25 октября.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, сформировавшегося над Прибалтикой.

«Он сохранит в небе над регионом плотные поля многослойных облаков и местами отметится небольшими дождями и густыми дымками. При этом после тёплой ночи, температура которой оказалась самой высокой за последние две недели, и дневные показания термометров ожидаются на 3—4 °С выше положенных по климату», — поделился Леус.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +10…+12 °С, по области — +7…+12 °С. Ветер юго-восточный, 5—10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца октября не ожидается сильного похолодания.