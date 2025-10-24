Синоптики сообщили о пасмурной и дождливой погоде 24 октября

В пятницу, 24 октября, в столичном регионе сохранится пасмурная погода, утром и днем пройдут дожди.

© Вечерняя Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 4–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 72 процентов, передает портал «Метеоновости».

Самым теплым днем на этой неделе станет суббота, 25 октября. Ночью может пройти небольшой дождь, который закончится к утру. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Позднякова также рассказала, что в воскресенье, 26 октября, ночь будет теплее, чем накануне.

Между тем в беседе с «ВМ» Позднякова также рассказала, что до конца месяца в столичном регионе будет преобладать пасмурная погода, а первый снег с большой вероятностью москвичи увидят лишь в ноябре.