Собянин: Шесть общественных пространств благоустроено на востоке Москвы

Шесть крупных общественных пространств благоустроили в этом году на востоке Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в Богородском завершили работы в парке «Янтарная горка». Здесь оборудовали прогулочную зону с прорезиненной беговой дорожкой, преобразовали детскую площадку, в спортивной зоне установили современные тренажеры и специальную фитнес-станцию, обновили площадку для футбола и баскетбола. Кроме того, в парке появились уютный мини-амфитеатр со сценой, удобные скамейки и современные фонари, площадка для собак.

Для жителей Новогиреева и Ивановского обновили домашний «Зеленый парк». В нем появились зона для спокойного отдыха со скамейками и качелями, обновленные дорожки, новые деревья, футбольное поле с искусственным газоном, столы для настольного тенниса, зона с тренажерами. Для детей возвели огромную игровую площадку, рассчитанную на ребят всех возрастов.

Кроме того, близ парка обновили девять дворов. В них обустроили детские и спортивные площадки, места для отдыха, столы для игры в шахматы.

В Ивановском была благоустроена территория у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов. В прошлом году водоемы почистили от ила, на Нижнем обустроили места для рыбаков. Теперь здесь привели в порядок пешеходные дорожки, оборудовали деревянные площадки с лежаками, установили лавочки и качели.