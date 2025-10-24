В московском метро на эскалаторах появились стикеры с правилами безопасности

В московском метро на эскалаторах и перед ними появились акцентные стикеры с правилами безопасности. Об этом в пятницу, 24 октября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта. Материалы разместили на одном из самых загруженных пересадочных узлов — станции «Комсомольская», где пересекаются крупные железнодорожные вокзалы, линии метро и МЦД, а также часто бывают пассажиры с багажом.

Стикеры гласят, что необходимо держаться за поручни, приподнимать длинную одежду, не оставлять багаж без присмотра и держать детей за руки или на руках. Соблюдение этих мер помогает сохранить здоровье пассажиров и делает поездку безопасной.

Ранее, по словам заммэра Максима Ликсутова, метро стало первым видом городского транспорта, где по поручению мэра Сергея Собянина начали размещать информационные материалы с наглядными иллюстрациями и простым текстом.

Он добавил, что сегодня в метро можно встретить более 260 тысяч таких материалов, и после их внедрения наблюдается положительный эффект. В связи с этим власти решили выпустить дополнительные стикеры, посвященные безопасному пользованию эскалаторами, передает Telegram-канал Дептранса.

До этого из расположенной в Перми судоверфи в Москву отправили пять новых плавучих причалов для регулярного речного транспорта. Четыре из них имеют диаметр 10 метров, а один — 16 метров. В зависимости от размеров причалы могут принимать от 40 до 80 пассажиров.