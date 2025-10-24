В Москве водителям посоветовали бросить автомобили

В Москве водителям посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя. Такую рекомендацию Дептранс дал в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, в первой половине дня в некоторых районах будет идти дождь. Водителям рекомендуем: не отвлекаться на телефон во время движения; Избегать резких маневров; Заранее снижать скорость перед пешеходными переходами», — говорится в публикации.

Также для поездок в Дептрансе посоветовали использовать городской транспорт.

В конце сентября в Москве пять раза за день объявили о перекрытии дорог. Движение было закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны. Проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на ЮВХ в Москве.