В Московском зоопарке поздравили ирбисов с Днем снежного барса

Большой пластиковый буй для игр и мясные угощения подарили ирбисам Дайне и Унцику, обитающим в Московском зоопарке, по случаю Международного дня снежного барса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе зоопарке.

"Главным виновникам торжества - самке Дайне и самцу Унцику, живущим на городской территории, в вольер принесли подарки для обогащения их среды. Ирбисам преподнесли большой пластиковый буй, с которым самец и самка могут играть - сейчас они живут вместе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также барсам приготовили мясные угощения.