Изменен режим работы вестибюля станции метро «Бауманская» в будние дни

В будние дни изменился режим работы вестибюля станции метро «Бауманская», сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На станции «Бауманская» изменился режим работы вестибюля в будние дни. На станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии в связи с ремонтом эскалатора в утренние часы пик и при скоплении пассажиров возможны ситуативные ограничения входа на станцию», – говорится в материале.

Пассажиров призвали по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик.