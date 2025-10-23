Новые деревья высадили на Трубной площади

Специалисты комплекса городского хозяйства высадили более 20 остролистных кленов на Трубной площади в центре Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«Благоустроенную территорию украсили более 20 остролистных кленов. Крупномерные деревья теперь обрамляют центральную часть площади с памятником-стелой. Со стороны Петровского бульвара высадили 10 остролистных кленов высотой 4–5 м. Их возраст – 15–18 лет, обхват ствола – 20–25 см, а диаметр кроны – 100–150 см. Для высадки деревьев разобрали участки плиточного покрытия тротуаров необходимого размера. В ближайшее время плитку восстановим, а приствольные круги закроем решеткой, свободно пропускающей влагу, но защищающей от вытаптывания и других повреждений», – говорится в сообщении.

Кроме того, еще 12 остролистных кленов высадили со стороны Цветного бульвара. Для шести из них разобрали участки плитки, а еще шесть разместили в грунте на зеленых островках.

Уточняется, что возле памятника сотрудникам внутренних дел, солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга, разбили четыре зеленых островка разной формы с небольшими холмами, выполненными с применением геопластики.

Основа композиций – ели сорта «сандерс блю» высотой 3 м. Эти деревья отличаются конической формой и зеленовато-голубой окраской. Помимо этого, здесь высажены можжевельники разных видов высотой от 30 см до 2,5 м.

Композиции островков дополняют барбарис Тунберга, спирея японская, бело-розовые астильбы и гейхера розового и кораллового оттенков. Кроме того, высадили лиловые колокольчики, шалфей, фиолетовую веронику, белоснежные и нежно-розовые флоксы.