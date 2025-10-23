Синоптик Позднякова назвала самый теплый день на неделе

Самым теплым днем на этой неделе станет суббота, 25 октября. Ночью может пройти небольшой дождь, который закончится к утру. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Столбики термометров в ночные часы покажут от плюс 4 до плюс 6 градусов в Москве, от плюс 2 до плюс 7 — по области. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6–9 градусов в Москве, плюс 5–10 градусов — по области. Это будет самый теплый день на текущей неделе, — подчеркнула Позднякова.

Она добавила, что несильный дождь может также пройти и вечером. Атмосферное давление днем опустится до 742 миллиметров ртутного столба.

Татьяна Позднякова также рассказала, что в воскресенье, 26 октября, ночь будет теплее, чем накануне.

23 октября в столичном регионе ожидается переменная облачность, днем пройдет небольшой дождь. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–6 градусов тепла. Ветер будет дуть южный со скоростью 2–5 метров в секунду.

22 октября «желтый» уровень опасности из-за тумана вновь объявляли в столичном регионе. Аналогичное предупреждение действовало и на территории Московской области.