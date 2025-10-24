Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве и Московской области на следующей неделе может понизиться до 734 миллиметров ртутного столба при норме 748. Об этом рассказала в пятницу, 24 октября, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как уточнила специалист, власть атлантических циклонов в центральной России сохранится до конца октября. Солнечного света в таких условиях ждать не приходится — лишь отдельные проблески.

При этом 28 октября один из центров огромной циклонической области окажется над столичным регионом. В итоге атмосферное давление опустится до показателя, позволяющего войти в топ-5 рекордно низких в последней пятидневке октября с начала XXI века.

Кроме того, Позднякова пообещала москвичам дожди различной интенсивности практически ежедневно — до конца октября в Москве выпадет около 20 миллиметров осадков, сообщает РИА Новости.

Ранее Татьяна Позднякова предупреждала, что жителей Москвы и Московской области ожидает не очень приятный подарок на длинные выходные 2-4 ноября, приуроченные к празднованию Дня народного единства. В эти дни прогнозируется прохладная ветреная погода с осадками в виде мокрого снега.

При этом ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что, по всей видимости, глубокая осень продержится до конца октября, отодвинув предзимье на ноябрь.