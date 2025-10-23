В метро открылась выставка к 80-летию Приокско-Террасного заповедника

Пассажиры могут увидеть кадры дикой природы, сделанные специалистами заповедника и профессиональными фотографами.

© Пресс-служба Московского метрополитена

Московский метрополитен совместно с Приокско-Террасным государственным заповедником открыл выставку, приуроченную к 80-летию этой особо охраняемой природной территории. Экспозицию разместили на верхнем ярусе транспортного хаба «Деловой центр».

«Московский транспорт активно участвует в культурной жизни столицы по поручению Сергея Собянина. Новую фотовыставку посвятили 80-летию Приокско-Террасного заповедника, единственного в Московской области. Пассажиры смогут увидеть 44 снимка дикой природы. Экспозицию разместили на верхнем ярусе транспортного хаба “Деловой центр”, одной из востребованных культурных площадок. Только в этом году здесь провели более 10 выставок», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пассажиры могут увидеть изображения главного достояния заповедника — зубров, а также лосей, косуль, лис, кабанов, барсуков, белок и других жителей природной территории. Кроме того, в экспозиции представлены кадры редких птиц и растений, характерных для этого уголка дикой природы.

Снимки также рассказывают, как сотрудники заповедника сохраняют природное достояние страны, ведут активную научную и эколого-просветительскую работу.

Выставка продлится до 4 ноября включительно.

Московский метрополитен сегодня — это не только один из главных видов транспорта города, но и культурное пространство. Выставки, посвященные праздникам, историческим событиям и знаменательным датам, стали доброй традицией для станций столичного метро.