Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что установление зимнего покрова в Москве ожидается в начале декабря.

В беседе с RG.RU эксперт отметила, что первый снег может выпасть в ноябрьские праздники, но он будет временным и сразу растает.

«Установления зимнего снежного покрова ждём в начале декабря», — добавила синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве до конца октября не ожидается сильного похолодания.