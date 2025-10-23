Почти 130 безбилетников выявлено в автобусах у станции метро «Измайловская»

Во время усиленной проверки оплаты проезда в наземном транспорте, проведенной у станции метро «Измайловская», выявлены 127 безбилетника. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Впервые провели усиленную проверку оплаты проезда у станции метро «Измайловская». 22 октября контролеры вместе с сотрудниками полиции проверили факт оплаты проезда у более чем 1,1 тыс. пассажиров 39 автобусов, обнаружили 127 безбилетников. Каждому выписали штраф за неоплаченный проезд», – говорится в сообщении.

Отмечается, что также во время проверки выявили одного нарушителя миграционного законодательства и составили два протокола на безбилетников за мелкое хулиганство.

В ведомстве добавили, что при отсутствии у нарушителя документов во время проверки сотрудники полиции могут доставить его в ближайший отдел для установления личности. Пассажирам также напомнили о необходимости оплачивать проезд сразу при входе в наземный транспорт даже при коротких поездках. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. руб., а за неправомерное использование карты москвича – 4 тыс. руб.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в столице продолжают каждую неделю проводить усиленные проверки оплаты проезда.