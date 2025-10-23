Около 350 мероприятий организуют в Москве в рамках акции "Ночь искусств"

Около 350 мероприятий организуют в Москве в рамках проведения акции "Ночь искусств" 3 и 4 ноября. Посетители смогут побывать на концертах, мастер-классах, кинопоказах, выставках и лекциях. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

© Пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Их посвятят Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым", – добавила она.

Основная программа запланирована на 3 ноября. В этот день в 19:00 в Музее Николая Островского пройдет концерт "Мелодии советского кино".

В 19:00, 20:00, 21:00 и 22:00 Государственный Дарвиновский музей представит программу "Живая планета" о развитии жизни на Земле.

Парк "Зарядье" подготовил для посетителей сразу несколько событий, в том числе творческую встречу в 20:00. На ней расскажут о работе художников по костюмам и о том, как они создают образы для персонажей фильмов.

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает на обзорные прогулки после заката в 18:30, 19:00, 20:30 и 21:00.

В 19:00 в научной библиотеке и мемориальном музее "Дом А. Ф. Лосева" москвичам и гостям столицы предлагают насладиться выступлением флейтистов, которое приурочено ко Дню народного единства.

Не менее интересные мероприятия в рамках культурной акции запланированы и на 4 ноября. В Культурном центре "ЗИЛ" пройдет концерт "Патриоты России", который станет данью памяти подвигам героев Великой Отечественной войны. Сбор гостей начнется в 16:00.

В 18:00 в Музее Москвы начнется квест по истории столицы. В это же время в Центре Гиляровского пройдет лекция "Москва и москвичи" и другие книги В. А. Гиляровского", а в усадьбе Люблино будет показана постановка по мотивам пьесы "Медведь" Антона Чехова.

В Московском музее современного искусства в 13:00 посетители смогут больше узнать о культурном коде русского авангарда.

Также некоторые события будут посвящены юбилеям известных деятелей культуры и искусства России. Например, 3 ноября в 16:00 в Государственном музее А. С. Пушкина можно будет услышать стихотворения Сергея Есенина, так как в этом году отмечается 130-летие со дня рождения поэта.

А 4 ноября в 18:00 концертная программа к 185-летию Петра Чайковского пройдет в детской музыкальной школе имени А. Н. Александрова. На Страстном бульваре разместится фотовыставка к 100-летнему юбилею балерины Майи Плисецкой.

Отмечается, что на некоторые мероприятия нужно будет зарегистрироваться заранее или купить билет.

В августе в Москве прошла юбилейная, 10-я акция "Ночь кино". В ней приняли участие около 100 культурных площадок города. Прошли около 300 мероприятий, включая мастер-классы, лекции и тематические викторины.

Участниками акции также стали представители индустрии из других стран, среди которых Китай, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет.