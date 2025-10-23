Собянин: комплекс со спортивным центром появится в Бутырском районе

Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории площадью 3,16 гектара в Бутырском районе. Там появится многофункциональный комплекс со спортивным центром.

© m24.ru

В нем также обустроят подземный гараж и гостиницу, где будет доступно не менее 100 номеров. Нежилая наземная площадь составит 51,3 тысячи квадратных метров.

Вместе с тем на территории, которая ограничена путями Московского центрального диаметра, а также улицами Фонвизина и Милашенкова, будет возведено современное жилье для реализации программы реновации. Общая площадь квартир составит 20,9 тысячи квадратных метров.

Помимо этого, запланировано благоустройство территории и реорганизация улично-дорожной сети. Проект реализуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Ранее стало известно, что в сентябре по программе реновации завершили строительство 18 новостроек в 8 административных округах Москвы.

Общая площадь домов составила более 340 тысяч квадратных метров, в них находятся более 5 тысяч квартир. В Западном административном округе появились 4 новостройки, в Восточном и Юго-Восточном – по 3, на юге, севере и северо-востоке столицы – по 3. И по 1 дому возведено в ТиНАО и ЮЗАО.