Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в четверг, 23 октября, сообщил глава города Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил он в мессенджере MAX.

Временные ограничения на прием и выпуск рейсов также ввели в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, о чем сообщил представитель Росавиации.

В этот же день пожар произошел на территории предприятия в Рязанской области из-за падения обломков украинского беспилотника. Пострадавших в результате атаки нет, специалисты оценивают материальный ущерб.

Днем ранее украинская армия ударила дроном-камидзе по селу Андрейковичи в Брянской области — в результате атаки умер один мирный житель.