В двух округах появятся новые маршруты городского транспорта

Изменения коснутся 10 районов.

В эти выходные, с 25 октября, изменятся схемы движения автобусов и электробусов, следующих по четырем маршрутам. Они будут подъезжать ближе к станциям метро и социальным объектам в 10 районах.

Так, маршрут Т57 продлят до станции метро «Владыкино». Он получит новый номер — 457. Жителям Коптева станет удобнее добираться до Московского центрального диаметра, Московского центрального кольца и метро.

Автобус № 451 объединят с маршрутами С3 и С3к. Транспорт пойдет по улице Рословке вместо 8-го микрорайона Митина. Горожанам станет удобнее добираться до станции метро «Речной вокзал».

«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть маршрутов наземного транспорта в столице. 25 октября улучшим четыре маршрута, москвичам станет удобнее добираться до социальных объектов и станций рельсового каркаса. Изменения коснутся 10 районов в двух округах. На линии будет работать современный транспорт, оборудованный всем необходимым для комфорта всех категорий пассажиров», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.

Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла, который сделает более доступным и комфортным пригородный железнодорожный транспорт более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.

