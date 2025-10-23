Десять проконкурентных практик Москвы вошли в Белую книгу ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включила в свою Белую книгу 10 московских проконкурентных практик, отметив их высокую эффективность при формировании благоприятной конкурентной среды. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

© Вечерняя Москва

— Белая книга ФАС ежегодно публикует наиболее эффективные решения региональных властей, направленные на поддержку и развитие конкуренции. Из 61 практики, которые были внесены в Белую книгу по итогам прошлого года, 10 – московских. Столица активно внедряет в экономику города инструменты, способствующие созданию благоприятной конкурентной среды, развитию промышленности и предпринимательства. В частности, в качестве одной из практик в книгу были включены сразу пять сервисов и функциональных решений, внедренных на Портале поставщиков. Среди них — совместные котировочные сессии, позволяющие московским заказчикам объединяться для организации идентичных закупок, и «Школа поставщика», которая помогает новым пользователям начать работу на портале, — отметила Мария Багреева.

Формат совместных котировочных сессий на Портале поставщиков позволяет заказчикам присоединяться к закупкам, которые инициируют другие учреждения того же региона. А сервис «Школа поставщика» помогает новым пользователям пройти бесплатные обучающие курсы и познакомиться с популярными инструментами ресурса, чтобы быстрее освоиться на портале и начать полноценно участвовать в закупках.

— В Белой книге также отмечены такие инструменты Портала поставщиков, как сервис машинного анализа документов технического задания, автоматически составляющий краткое изложение документов, интеграция портала с сервисом «Госключ», которая упростила процесс электронного подписания документов, а также предоставление поставщикам возможности предлагать до 20 процентов эквивалентных товаров в ходе котировочных сессий для обеспечения баланса интересов заказчиков и поставщиков, — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, Портал поставщиков постоянно развивается, что способствует привлечению бизнеса в госзаказ и росту конкуренции между участниками торгов. Если в 2019 году на одного заказчика приходилось четыре поставщика, то сейчас — шесть. Это позволяет государственным и муниципальным организациям, которых на площадке уже более 60 тысяч, закупать продукцию, работы и услуги у надежных партнеров.

Еще одна практика Москвы, включенная в Белую книгу за 2024 год, — платформа «Открытый контроль». Это единая платформа для диалога между представителями бизнеса и контрольных органов, где предприниматели могут решить все вопросы, связанные с проверками их компаний, а также проконсультироваться с юристами, запросить профилактический визит или обжаловать решение инспектора.

В книге также были отмечены такие столичные практики, как программа содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, экосистема поддержки креативного сектора в столице, площадка «Центр материалов» для творческих индустрий города, цифровая киноплатформа «Москино», деятельность по развитию туристического потенциала города (гастрономические фестивали и грантовая поддержка), новые меры поддержки промышленников и предпринимателей и другие эффективные решения.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».