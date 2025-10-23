В столице в третий раз пройдет конференция «Когда я в спорте»

Участники обсудят такие темы, как улучшение качества жизни, детский спорт, личностный рост тренеров и спортсменов, спортивные технологии и тренды в массовом спорте.

© Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Конференция «Когда я в спорте» пройдет в пространстве «Весна» (Спартаковский переулок, дом 2, строение 1, подъезд № 7) 14 и 15 ноября. На экспертной площадке соберутся представители бизнеса, профессионалы из различных областей и любители здорового образа жизни. Мероприятие состоится уже в третий раз и станет самым масштабным по сравнению с предыдущими.

Ключевые темы конференции — улучшение качества жизни, детский спорт, личностный рост тренеров и спортсменов, спортивные технологии и тренды в массовом спорте.

Пятница, 14 ноября, станет днем профессионального сообщества — пройдут лекции и внутренние сессии для сотрудников. Участники поговорят о построении личного бренда, использовании искусственного интеллекта и диджитал-решений в сфере спорта и о многом другом.

Суббота, 15 ноября, — фестивальный день. В программе — общие сессии, паблик-токи, лекции, групповые тренировки, розыгрыши призов. Эксперты обсудят такие темы, как «Здоровье как новый вид досуга: почему спорт становится главным увлечением», «Почему все стали бегать и что дает участие в беговом сообществе», «Как спорт помогает в достижении профессиональных и бизнес-целей» и другие актуальные вопросы из мира спорта и смежных сфер.

В числе спикеров, которые выступят в этот день, будет Виктор Витраганов — директор бегового клуба Die hard (Москва), кандидат в мастера спорта по триатлону, участник двух чемпионатов мира серии Ironman, Максим Егоров — руководитель бегового движения «5 верст», Фарид Мухамедзарифов — капитан клуба «Беговой монастырь», Андрей Дунаев — основатель и СЕО Social Run Community, предприниматель, энтузиаст бега, Денис Долженко — организатор спортивных мероприятий, спортивный предприниматель, ментор, ультрамарафонец.

Для участников приготовили также культурную и спортивную программу. Прямо на площадке будут проходить тренировки по йоге, зумбе, растяжке и фитнесу, которые проведут топовые тренеры проекта «Мой спортивный район».

Участие в конференции бесплатное, по предварительной регистрации на официальном сайте. На нем же размещена подробная программа мероприятий.