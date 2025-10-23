Музей транспорта Москвы оцифрует архив АЗЛК

В архиве находится свыше шести тысяч уникальных документов, среди которых отчеты об испытаниях, научные труды по техническим дисциплинам, а также конструкторская документация на отечественные и зарубежные автомобили.

© Музей транспорта Москвы

Музей транспорта Москвы сохранит, детально опишет и оцифрует ценные исторические материалы архива автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Они охватывают более полувека истории транспорта и промышленности Москвы и посвящены серийным и экспериментальным моделям завода.

«Музей транспорта Москвы принял на хранение, учет и оцифровку архив АЗЛК. В нем находится свыше шести тысяч уникальных документов, благодаря которым все желающие смогут больше узнать о судьбе одного из главных столичных предприятий. Историю московского транспорта и других транспортных организаций можно будет изучать в Архивно-библиотечном центре после открытия постоянной экспозиции музея на Новорязанской улице, в доме 27», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В архиве находятся научно-технические документы, в том числе отчеты об испытаниях, научные труды по техническим дисциплинам, а также конструкторская документация на отечественные и зарубежные автомобили. Особую ценность представляют материалы художественно-конструкторского бюро завода: эскизы поисковых и серийных вариантов моделей автомобилей, наброски экстерьеров на разных этапах создания, а также цветографические схемы оформления автомобилей и автобусов.

«Работа с архивами АЗЛК — это удивительная возможность исследовать историю важнейшего столичного автомобильного завода. Он выпускал “Москвичи”, которые открыли советскому обществу возможность иметь автомобиль, способствовали развитию массового автоспорта и, кроме того, верой и правдой служили врачам, милиционерам, почтальонам и предприятиям советской торговли. Эти машины миллионами отправлялись на экспорт, принимали участие в зарубежных ралли, а на родном заводе вырос и возмужал коллектив легендарных специалистов автопрома», — добавила Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

После завершения учета архив станет доступен исследователям для научных, просветительских и экспозиционных целей в читальном зале архивно-библиотечного центра Музея транспорта Москвы, который откроется на Новорязанской улице. С материалами также можно будет ознакомиться удаленно или заказать цифровую копию.

В читальном зале архивно-библиотечного центра каждый посетитель сможет найти научно-техническую документацию, книги и периодические издания о транспорте. Многие из них впервые станут доступны широкому кругу читателей. Многообразие представленных для исследования материалов позволит изучать транспорт с разных точек зрения и будет способствовать популяризации технической культуры, формируя полную и достоверную картину прошлого, настоящего и будущего.

В архивном собрании музея будут представлены уникальные подлинные документальные материалы. Основу составит научно-техническая документация на транспортные средства, охватывающая последние 100 лет в истории московского транспорта. Кроме того, читателям будет доступна коллекция фотографий, негативов и цифровых материалов.

Сейчас специалисты научно-исследовательской службы Музея транспорта Москвы проводят комплектование и научное описание архивов таких транспортных предприятий, как Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод, АО «Московский механический завод “Красный путь”», Южный речной порт, Первый автокомбинат имени Г.Л. Краузе и другие организации.

Библиотечное собрание включает более 30 тысяч изданий, выпущенных за последние 170 лет. В нем представлены научные, технические, справочные, научно-популярные и другие издания более чем на 30 языках мира, которые помогут всесторонне изучать транспорт.

Для удобного поиска издания будут систематизированы более чем по 30 тематическим рубрикам, а найти нужный экземпляр можно будет даже по названию марки или завода — изготовителя автомобиля. Кроме того, посетители смогут заказать в читальный зал архивно-библиотечного центра книги по теме транспорта из государственных музеев и библиотек. Это значительно расширит спектр изучаемых тем и откроет путь к новым исследованиям.

Важную роль в формировании архивного и библиотечного собрания также сыграли историки транспорта и частные коллекционеры, предоставившие из собственных коллекций редкие библиофильские издания для создания цифровых копий.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет столицей? В фондах музея находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, а также вело- и мототехника.

Экспонаты коллекции музея можно увидеть на выставочных проектах и в транспортной инфраструктуре города. Постоянная экспозиция музея будет размещена в гараже архитектора Константина Мельникова на Новорязанской улице. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации. Ему вернут исторический облик.