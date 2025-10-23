Юные москвичи изучат подвиги героев СВО в рамках исторической олимпиады

В столице начался 13-й сезон метапредметной олимпиады "Не прервется связь поколений", в рамках которой ученики 4–11 классов и студенты колледжей изучат жизнь и подвиги героев Великой Отечественной войны (ВОВ) и спецоперации (СВО), сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

© Пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

"В этом году появилась новая номинация "Мой герой Z". Юные москвичи расскажут об участниках специальной военной операции, которые стали для них примером мужества, верности долгу и любви к Родине", – цитирует пресс-службу портал мэра и правительства столицы.

Участники олимпиады смогут подготовить свою инфографику и исследования в номинациях "Герой тыла", "Памятник герою", "Новостная строка" и других. Для этого школьникам и студентам предложат заглянуть в свои семейные архивы, фонды музеев, изучить памятные места и биографии ветеранов. В этом им помогут учителя истории.

Регистрация открыта до 19 января 2026 года. Победителей выявят в четырех номинациях: ученики 4–5 классов, 6–8 классов, 9–11 классов, а также студенты колледжей. Итоги работ подведут на научно-практической конференции весной 2026 года.

В прошлом сезоне в олимпиаде приняли участие свыше 11 тысяч учащихся, а победили лишь 1 374 из них. Самой востребованной стала номинация "Мой герой", на которую претендовало свыше 4 500 юных москвичей.

"В исследовании я выбрала военные биографии своих родственников – прабабушки и прадедушки. Благодаря этой работе я осознала, что память о каждом человеке – это важная часть нашей общей истории, которую мы должны бережно хранить", – рассказала победительница олимпиады, ученица 11-го класса школы № 1279 "Эврика" Анастасия Ежовкина.

