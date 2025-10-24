Синоптик рассказал, когда температура в Москве вернется к норме

В Москве температурные показатели вернутся к норме в последнюю неделю октября.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Заключительная неделя октября (в Москве — прим. ред.) пройдет в условиях ненастной циклонической деятельности и постепенного понижения температурного фона до многолетней нормы», — заявил он.

Синоптик предупредил, что в конце октября в столичном регионе распогодится и начнется подготовка атмосферы к предзимью.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Московской области до конца октября не будет морозов. Он отметил, что к концу месяца ожидается небольшое понижение температуры воздуха, но морозов при этом не будет. Дневная температура составит около +5...+6°C.

20 октября синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что зимняя погода установится в Московской области не раньше конца ноября.