Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал 5,9 килограмма перед зимой

Манул Тимофей активно готовится к зимнему сезону — он уже набрал 5,9 килограмма. Об этом в среду, 22 октября, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

© Telegram / Московский зоопарк

На данный момент у животного увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Специалисты также соблюдают один голодный день в неделю — это необходимо для здоровья манула.

Тимофей питается 1-3 раза в день, все зависит от размеров еды. Кормления и уборки у манула проводятся в разное время, чтобы не было привыкания и стресса от ожидания.

— Сейчас он весит уже 5,9 килограмма, уверенно движемся к ожидаемым к 6,5, — добавили в Telegram-канале зоосада.

Символ Московского зоопарка манул Тимофей начал готовиться к приближению холодов еще в августе. Животное тогда наслаждалось последними днями лета — манул прогуливался по территории зоопарка, с легкостью бегал и прыгал.

11 июня Тимофей отметил свой день рождения — ему исполнилось пять лет. Он появился на свет в 2020 году в зоопарке Новосибирска в разгар пандемии. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск.