Скандинавский циклон движется на Москву

На Москву и Подмосковье движется скандинавский циклон. Об этом рассказал начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, сообщает "Радио 1".

Как отметил синоптик, сейчас температурный фон на 1,5 градуса выше полагающегося.

"Стоит мощный скандинавский циклон над Северным морем, и от него фронты с осадками уходят на Западную Европу. Этот атмосферный фронт плавно будет подходить к Москве", – пояснил Цыганков.

По его словам, во второй половине субботы, 25 октября, циклон начнет активно действовать. Ночные температуры могут составлять плюс 4 градуса, а дневные – плюс 8 градусов. В ночь на воскресенье, 26 октября, будет облачно и туманно. Ожидается небольшой дождь, который продлится до вторника, 28 октября.

Цыганков также напомнил, что осенняя погода всегда туманна, потому что замечается разница температур и сильная влажность.

"За последние два года самый теплый сентябрь был в 2024 году. В этом году было тепло и сухо тоже. По нашим данным, зима ожидается теплой", – поделился прогнозом синоптик.

Ранее стало известно, что в столице началось предзимье. Столбик термометра опустился ниже 5 градусов. В частности, в среду, 22 октября, на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано 4,3 градуса.

По прогнозам, в начале ноября в Москве ожидаются ощутимые морозы в ночные часы, а также мокрый снег. Кроме того, в этот период столбик термометра опустится до минус 4 градусов ночью и до плюс 1–2 градусов – днем. При этом такая температура будет ниже нормы.