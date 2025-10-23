Расписание поездов МЦД-2 и двух направлений МЖД изменится 25–27 октября

Расписание поездов второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 25–27 октября из-за работ по развитию инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

«Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится с 25 по 27 октября в связи с работами по развитию инфраструктуры на участке Москва-Рижская – Подмосковная. Технологическое «окно» продолжительностью 51 час назначено с 0:20 25 октября до 3:20 27 октября, в выходные дни, когда пассажиропоток минимален», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за это время будут проведены масштабные работы по переключению второго главного пути на новый путепровод, который был возведен для развития городской дорожной сети и обеспечения связи ул. Добролюбова и ул. Складочная. Так, для этого железнодорожники демонтируют 600 м рельсошпальной решетки, проведут укладку новой на балластное основание путепровода, выправку и балластировку пути, укладку бесстыковых рельс. При этом в работах будет задействована необходимая техника и материалы, в том числе 1,4 тыс. куб. м щебня.

Поясняется, что на период работ в указанные дни движение поездов по второму главному пути от станции «Подмосковная» до станции «Каланчевская» будет временно приостанавливаться, а пропуск поездов организуется по соседнему пути в реверсивном режиме.

В пресс-службе добавили, что в связи с этим в расписание поездов внесены существенные корректировки: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Кроме того, поезда МЦД-2 станут курсировать по укороченным маршрутам – от или до станций «Стрешнево», «Красный Балтиец» и «Москва-пассажирская-Курская». Еще ряд пригородных поездов дальних маршрутов проследует от или до станций «Нахабино», «Трикотажная» и «Стрешнево». Часть поездов будет выведена из графика.

Как уточняется, переключение первого пути планируется в ноябре.