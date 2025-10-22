Посвященный Тульской области поезд начал курсировать в метро Москвы

В столичном метрополитене на маршрут вышел новый тематический поезд, выполненный в посвященном Тульскому региону стиле. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Во время поездки пассажиры смогут узнать о самых интересных туристических местах в Тульской области — усадьбах, парках и музеях, о том, где можно попробовать самые вкусные пряники, пастилу и булочки; как связан композитор Родион Щедрин и город Алексин; какие сувениры и подарки стоит привезти родным и близким из путешествия, — говорится в публикации.

На протяжении следующих шести месяцев состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно сотрудничаем с другими российскими регионами. Тульская область — первый из них, где начала действовать карта «Тройка». Сейчас почти 99 процентов туляков отказались от наличной оплаты проезда в пользу технологий «СберТройки». Ежедневно пассажиры здесь экономят 800 тысяч рублей, расплачиваясь картой «Тройка», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С 16 октября в продаже появятся транспортные карты «Тройка» с изображениями героев мультфильма «Ежик в тумане». По словам директора по продажам и лицензионному маркетингу киностудии «Союзмультфильм» Анны Герасимовой, герои мультфильмов студии способны наполнять мир вокруг себя «яркими эмоциями, красками и смыслами».

Ранее новые карты «Тройка» к 50-летнему юбилею игры «Что? Где? Когда?» появились в продаже. Основой их дизайна стали четыре узнаваемых символа телепрограммы: волчок, сова, фирменные фразы и конверт с вопросами.