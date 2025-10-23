Жителей Москвы и области предупредили о надвигающемся циклоне

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» предупредил о надвигающемся на Москву и область скандинавском циклоне.

© Мослента

По его словам, «мощный скандинавский циклон стоит над Северным морем, и от него фронты с осадками уходят на Западную Европу».

«Этот атмосферный фронт плавно будет подходить к Москве, и во второй половине субботы [25 октября] начнет активно действовать», — уточнил синоптик.

Он отметил, что в ночь с субботы на воскресенье, 26 октября, будет облачно и туманно. Согласно прогнозу, ожидается небольшой дождь, он продлится до вторника, 28 октября. Погода еще будет теплой, подчеркнул спикер. Также Цыганков добавил, что, по его данным, предстоящая зима ожидается теплой.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что ноябрь в Москве будет аномально теплым.