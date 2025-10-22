Началась промывка Новокутузовского тоннельного комплекса

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении Третьего транспортного кольца и Кутузовского проспекта. Развязка включает в себя шесть тоннелей.

Вначале тщательно промоют облицовку, бетонные и металлические поверхности с использованием щелочного раствора. В работах, которые займут три дня, задействованы бригада рабочих из шести человек, тоннеле- и поливомоечные машины с аппаратом высокого давления.

В 2023 году Новокутузовский тоннельный комплекс капитально отремонтировали. Специалисты восстановили целостность стен и потолков тоннелей, заменили облицовку на металлокерамическую. Кроме того, обновили системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, а также уложили асфальт и отремонтировали деформационные швы.

Всего в рамках подготовки к зиме в столице уже промыли около двух тысяч инженерных сооружений.