Международный фестиваль спортивного кино пройдет в Москве с 23 по 28 октября

Международный фестиваль спортивного кино пройдет с 23 по 28 октября. Его подготовкой занимаются Министерство культуры России и Департамент спорта столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

На протяжении недели зрители увидят лучшие спортивные киноленты всех кинематографических направлений: игровые, документальные и анимационные. Вход на все кинопоказы свободный.

С 25 октября по 1 ноября на площадках 48 колледжей столицы пройдет масштабный фестиваль. Школьников ждут более 200 мероприятий, посвященных современным профессиям и специальностям в самых разных сферах — от промышленности и ИТ до гостеприимства и креативных индустрий.

Девятый всероссийский фестиваль-конкурс драматических театров «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» пройдет в Москве с октября по декабрь 2025 года. На главных театральных площадках Москвы покажут лучшие премьерные спектакли молодых режиссеров России. В программе — 15 постановок, которые представят театры из Барнаула, Верхнего Уфалея, Казани, Лесосибирска, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Самары и Сергиева Посада.