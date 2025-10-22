Гостиничный бум: в столице увеличивается номерной фонд

В столице активно развивается сфера гостеприимства, в том числе гостиничный сектор. Спрос на комфортабельные средства размещения в Москве стабильно растет в связи с увеличением потока туристов. В прошлом году был зафиксирован новый рекорд — 26 миллионов путешественников.

© Mos.ru

Минувшим летом, по предварительным оценкам, уровень загрузки столичных трех-пятизвездочных гостиниц достиг 78 процентов.

«На фоне высокого спроса город и бизнес общими усилиями создают условия для роста гостиничного сектора и высокого качества размещения туристов. Сегодня в Москве работает более 2,2 тысячи средств размещения, в них может одновременно остановиться около 445 тысяч человек, что сравнимо с населением небольшого города. Совокупный номерной фонд столицы превышает 114 тысяч, а к 2030 году, согласно программе развития туризма Москвы, мы стремимся увеличить его еще на 25,7 тысячи номеров. Широкое предложение в категориях от трех до пяти звезд — залог комфорта не только путешественников, но и москвичей: сегодня в среднем 15 процентов от всех постояльцев столичных гостиниц составляют горожане», — отметил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов.

Активное развитие гостиничного сектора стало возможным благодаря в том числе существующим программам поддержки бизнеса. С 2023 года в столице открылось 25 новых отелей, а номерной фонд увеличился на 2408 номеров и 4916 мест. Два исторических здания получили новую жизнь в качестве гостиниц.

Открывать бизнес на перспективных столичных площадках помогает городская программа льготной аренды «1 рубль за квадратный метр в год».

«Программа “1 рубль за квадратный метр в год” для открытия отелей действует в столице с 2022 года. Она позволяет восстанавливать городскую недвижимость, в том числе реставрировать памятники архитектуры, а также развивать гостиничный бизнес. При этом номерной фонд должен занимать не менее 75 процентов общей площади здания, а сам отель — пройти классификацию и получить категорию “три звезды”, “четыре звезды” или “пять звезд”. Сейчас в рамках программы инвесторы арендуют пять зданий общей площадью более 2,3 тысячи квадратных метров, и четыре из них уже переведены на льготную ставку», — рассказала Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества.

Благодаря программе «1 рубль за квадратный метр в год» в столице открылось несколько гостиниц. Трехзвездочный отель Innova Hotel открылся осенью 2023 года на улице Зацепа. После завершения ремонта и выполнения всех условий программы инвестор арендует здание площадью 288,2 квадратного метра по льготной ставке из расчета один рубль за квадратный метр в год.

Maslov Hotel расположен на Мироновской улице. Его площадь составляет 474,5 квадратного метра. Трехзвездочная гостиница работает на льготных условиях городской программы с конца 2023-го.

Арендатор, открывший гостиницу категории «три звезды» в доме купца Бавыкина на Электрозаводской улице, завершил реставрационные работы и перешел на льготную ставку аренды осенью 2024 года. В его распоряжении находится историческое здание площадью 422,8 квадратного метра.

Четырехзвездочная гостиница открылась в доме братьев-художников Константина и Сергея Коровиных в Товарищеском переулке. Здание XIX века площадью 255,7 квадратного метра было арендовано в июле 2023 года. Инвестор завершил необходимые реставрационные работы и выполнил требования к классификации и номерному фонду. Объект переведен на льготную аренду с 1 января этого года.