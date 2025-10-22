В Москве началось предзимье

Ноябрь в Москве начнется со значительного снижения температуры ночью.

Об этом сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Мы вступили в пору предзимья, потому что температура стала ниже плюс пяти градусов. Сегодня, 22 октября, на ВДНХ зафиксирована среднесуточная температура плюс 4,3 градуса, — рассказала она.

В начале ноября в Москве также прогнозируют мокрый снег и ночные морозы. Температура воздуха будет понижаться до минус четырех градусов в ночные часы, а в дневные варьироваться от плюс 1 до 2 градусов.

— Это чуть ниже климатической нормы, — отметила метеоролог.

Позднякова в беседе с RT заключила, что в праздничные дни будут прохладными, ветреными и с осадками.

Она также утверждает, что москвичам не стоит ждать снега или мороза до конца октября. Однако почти каждый день в городе будут идти дожди разной интенсивности.

Эксперт также добавила, что до конца октября в столице будет серая погода с дождями. Первый снег в столице выпадет только в ноябре. Несмотря на это, Позднякова посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.