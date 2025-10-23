В Москве тестируют новую систему управления больницами

Власти Москвы рассказали о новом управленческом подходе, в рамках которого во главу медучреждений назначаются два отдельных специалиста - директор и главврач. Система призвана повысить эффективность управления больницами, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в рамках Четвертого национального конгресса "Национальное здравоохранение".

"Управленческие кадры здравоохранения - это большая проблема, и от этого зависит все. Кто они, будущие лидеры здравоохранения? Может, это вообще не врачи. Если говорить об уровне заведующих отделениями, да, конечно, бесспорно, а вот все, что выше, это вопрос. У нас сейчас в Москве есть эксперимент: в трех больницах есть директор и главный врач. И того, и другого назначаю я, у того, и у другого есть определенный, четко обозначенный функционал, это тандем в полном смысле этого слова. Ключевые решения ни один, ни другой не могут принимать без консенсуса, если есть конфликт, они идут ко мне", - сказал он.

По его словам, управление "сложнейшей отраслью, здравоохранения, точно совершенно будет востребовать даже не медиков".

"Кого проще найти, хорошего врача или управленца? Конечно, управленца сложнее найти. Он все-таки должен быть врач, он что-то должен понимать в деньгах, должен простую экономику понимать, должен знать законы и нормативку, должен быть психологом. Он должен быть в полном смысле менеджером и так далее", - добавил Хрипун.

Он напомнил, что сегодня в Москве работает более 50 больниц, 20 крупных многопрофильных центров, 400 зданий поликлиник, и все чаще растет необходимость в поиске "универсальных управленцев".

"У каждого главного врача и в стационаре, и в поликлинике, 3-4 заместителя, которые имеют серьезное значение. Если все это перемножить и сложить, то получится примерно 1000 очень серьезных управленцев, от которых многое зависит. <...> Управление очень сложное, поэтому мы и находимся в поиске, где искать серьезных таких управляющих", - заключил Хрипун.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы Конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России. ТАСС - информационный партнер конгресса.