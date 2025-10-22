Сокровище галантного века: как возрождается усадьба Останкино

Увидеть, как старинная усадьба возрождается к жизни и раскрывается во всем своем великолепии, можно, посетив архитектурный комплекс Останкина. В составе сохранившегося до наших дней усадебного деревянного дворца — театр с парадной анфиладой и картинной галереей, Египеткий и Итальянский павильоны. Он был построен в 1795 году выдающимися итальянскими и русскими архитекторами, а также крепостными зодчими. Сегодня дворец — признанный памятник архитектуры и объект культурного наследия федерального значения. В этом году он празднует свое 230-летие.

Совсем недавно завершился первый этап масштабной реставрации дворца усадьбы Останкино. Для посетителей открылся Египетский павильон. Мастера продолжают работать в Итальянском павильоне. Шаг за шагом к усадьбе возвращается исторический облик и изначальный лоск.

Крепостной театр и увеселительная резиденция

Дворец в усадьбе Останкино связан с именем одного из знатных, богатых и просвещенных аристократов своего времени — графа Николая Шереметева. Он был большим поклонником музыки и драматического искусства. По выучке актеров, обширности и новизне репертуара, совершенству театральных зданий домашний крепостной театр успешно соперничал с московским профессиональным Петровским театром и Александринским театром в Петербурге.

Граф Шереметев пожелал построить театр с возможностью быстрой трансформации сцены и зрительного зала. Примой была Прасковья Ковалева-Жемчугова — талантливая крепостная актриса, ставшая впоследствии графиней Шереметевой.

Проект дворца-театра принадлежал итальянскому архитектору Франческо Кампорези. Над его созданием работали и другие выдающиеся архитекторы того времени. В их числе Иван Старов, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги. Общее наблюдение за строительством вели крепостные зодчие Павел Аргунов, Алексей Миронов и Григорий Дикушин. Центральная часть дворца, сердцем которого стал театр, соединялась одноэтажными крытыми галереями с Итальянским и Египетским павильонами.

Останкинский дворец возвели в очень редкой для России того времени технике каркасного строительства. Все конструктивные элементы выполнены из дерева и только для фундамента был использован камень.

22 июля 1795 года дворец-театр открылся лирической драмой Петра Потемкина на музыку Осипа Козловского «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила». Пьеса прославляла благородство и мужество русских воинов. На премьере присутствовали участники героического события, а первую оперную партию исполнила Прасковья Ковалева-Жемчугова.

Граф Николай Шереметев создавал усадьбу Останкино как загородную увеселительную резиденцию — для праздников и больших приемов. Здесь устраивали разнообразные торжества и даже встречали коронованных особ. Гостями Шереметевых в разное время были императоры Павел I, Александр I и Александр II, а также польский король Станислав Август Понятовский.

Соединение античных культур

Египетский павильон построен по принципу римского атриума с застекленным световым колодцем посередине свода, опирающегося на четыре колонны из серо-голубого искусственного мрамора. Здесь проходили трапезы, шли беседы, звучала музыка. Будучи и парадной столовой, и музыкальным залом одновременно, павильон напоминал древний атриум и в организации пространства, и в своем назначении. С родиной фараонов помещение объединяли лишь скульптурные изваяния сфинксов, украшающие печи. Совмещение культур Египта и Рима, столь противоречивое, с точки зрения современного человека, для людей второй половины XVIII столетия не казалось необычным. Мода на античность в то время сочетала в себе традиции обеих цивилизаций.

Египетский павильон отличается исключительной цельностью интерьера. Большая часть элементов была создана специально для этого зала и размещена согласно проекту Винченцо Бренны, а основную часть предметов изготовили в одной из мастерской Павла Споля. Уникальность павильона состоит еще и в том, что почти все убранство хорошо сохранилось и находится на своих местах.

При реставрации Останкинского дворца, которая началась в 2013 году, было принято решение восстанавливать Египетский павильон таким, каким он был в конце XVIII века. В этом помогли дворцовые описи и архивные документы.

Реставрацией павильона занимались несколько сотен профессионалов. Это художники, краснодеревщики, лепщики, столяры и плотники. Специалистам удалось восстановить более 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов, сложенных из разных пород дерева, двери с позолоченной резьбой, искусственный мрамор, элементы фурнитуры и лепной декор, изразцовые печи и скульптуры сфинксов. В процессе реставрации обнаружили редкие подлинные элементы: французские обои, ткани, керамику, кирпичи и металлические детали с клеймами Демидовских заводов. Работы одновременно проводили как на территории усадьбы, так и в реставрационных мастерских.

Египетский павильон сегодня

Теперь Египетский павильон с примыкающими к нему галереями можно наблюдать в первозданном виде. Сегодня здесь представлена выставка «В гостях у графа Шереметева», органично вписанная в подлинные интерьеры и демонстрирующая все грани традиционной праздничной культуры в усадьбе — от парадного застолья до фейерверков. Вводная часть выставки в восточном флигеле рассказывает об истории строительства дворца.

Восточный флигель разделен на три зоны в соответствии с его трехчастной планировкой. Центральное помещение выделено под место сбора групп и подготовки к экскурсионному обслуживанию. Левое помещение отведено под вводную экспозицию, раскрывающую историю усадьбы, правое посвящено теме праздников в Останкине. Представлено несколько способов организации парадного застолья, основные проекты трансформации павильона в парадную столовую, концертный зал и передвижной театр.

В каждом из залов, помимо иллюстративного материала (живопись, гравюры, архитектурная графика), можно увидеть предметы из шереметевского собрания, передающие атмосферу дворца-театра (скульптура, осветительные приборы).

Экспозиция разделена на две пространственные зоны: столы в центре зала и буфет в экседре Египетского павильона. Композиция из столов воссоздана по чертежу 1793 года «План парадной столовой в Египетском павильоне Останкинского дворца». Вокруг центрального круглого стола с зеркальным покрытием размещены четыре прямоугольных стола, задрапированные по моде конца XVIII века. На центральном, более высоком столе располагаются большая жирандоль и настольные украшения, на остальных — предметы из нескольких сервизов Николая Шереметева, дополненные рюмками, графинами, столовыми приборами и подсвечниками. Драпировка основной столешницы и подстолья воссоздана в соответствии с описью 1802 и 1809 годов: на белой скатерти голубые фестоны с розовыми бантами.

На выставке представлено более 370 музейных предметов. Среди них такие уникальные экспонаты, как мраморная статуя богини Гигиеи II века, торшеры в виде стволов пальм, выполненные Павлом Сполем, столовый английский сервиз фирмы «Веджвуд».

Еще больше погрузиться в атмосферу галантного века посетителям помогает мультимедиа, которое позволит почувствовать себя настоящим гостем старинной усадьбы. Это новый тип музейного опыта — симбиоз подлинного XVIII века в сочетании с мультимедийными технологиями XXI века.

Благодаря современным технологиям посетители могут видеть процесс приготовления блюд высокой кухни, насладиться фейерверком, познакомиться с историей строительства усадьбы и даже увидеть ожившие портреты хозяина дворца и одного из его гостей.

Кроме того, 4 ноября здесь состоится иммерсивная театральная постановка «В гостях у графа Шереметева», которую создали специально к открытию отреставрированного Египетского павильона. Особенность иммерсивного театра заключается в том, что зритель перестает быть пассивным наблюдателем и становится активным участником представления. Спектакль разворачивается не на традиционной сцене, а прямо во дворце, где зрители могут свободно перемещаться и взаимодействовать с актерами. Главный эпизод спектакля — сцена из забытой пьесы XVIII века «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила», которая не ставилась со времен Шереметева.

Египетский павильон будет открыт до 4 ноября ежедневно с 10:00 до 18:00, во вторник — с 12:00 до 18:00. Кассы работают до 17:00, а в день проведения спектакля — до 16:00. Билеты также можно приобрести в сервисе «Мосбилет».

Увидеть элементы убранства дворца и многообразие отделочных материалов, узнать об уникальном опыте специалистов и сложности их работы можно в выставочных залах центра реставрации и хранения усадьбы Останкино, который находится на территории усадьбы и открыт со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы — до 17:30). Билеты реализуют в кассах музея или на сайте.

Реставрация Итальянского павильона

В Итальянском павильоне, который расположен в западном крыле Останкинского дворца, реставрация идет внутри и снаружи. Здание укрыто защитным шатром, перед ним разместились временные мастерские. Специальными топорами, выполненными по образцу конца XVIII века, плотники обтесывают бревна и доски, из которых построен павильон, а затем зачищают их поверхность скобелями.

Одна из особенностей павильона — подлинные бумажные обои 1790-х годов, так называемые французские бумажки, которые дошли до наших дней в первозданном виде. Хорошо сохранившиеся интерьеры считаются самыми нарядными в усадьбе из-за обилия зеркал, золоченых панно, лепных порталов и античных скульптур.

Специалисты уже расчистили стены, удалили загрязнения и укрепили краску, сняли и отправили в мастерские позолоченную резьбу, зеркала, часть оригинальных французских обоев и начали демонтаж паркета. Следующим этапом станет восстановление деревянных конструкций здания, прокладка внешних и внутренних инженерных сетей. Реставрацию павильона планируется завершить до конца 2026 года.

Центральная часть усадьбы — дворец-театр — сейчас укрыт временной кровлей. Это сделано, чтобы защитить его конструкции. Все работы ведутся под контролем специалистов Мосгорнаследия на основании выданного разрешения и согласованного проекта. Реставрация памятника архитектуры соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».