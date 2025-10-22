Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Центрального Московского ипподрома, как и планировалось, завершится в 2026 году. К такому выводу пришли мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, осмотрев ход работ по обновлению одного из любимых мест отдыха москвичей.

Напомню, Московский ипподром - старейший в России, ему больше 190 лет. Вплоть до конца 80-х годов прошлого века в дни соревнований его посещали до 10 тысяч человек. В перестроечные времена бега не проводились и возобновились лишь в начале третьего тысячелетия, но уже не в таких масштабах. Причина известная - недостаток финансирования. Так ипподром стал постепенно приходить в упадок. И вот полтора года назад столица вместе с Минсельхозом взялись за его реконструкцию.

- Стройка идет полным ходом, - сказал Сергей Собянин. - Реставрация исторического павильона, беговых дорожек, спортивных комплексов. Вокруг также все будет благоустроено: проложены транспортные коммуникации и реконструирована дорога. Надеемся, что в следующем году работы будут завершены, и вся эта красота снова будет служить москвичам, любителям конного спорта.

Внешне поле ипподрома еще засыпано горами песка, главное здание закрывает строительная сетка. Но по оценке Василия Гилярова, замруководителя департамента гражданского строительства Москвы, готовность объекта уже 37 процентов.

Для любителей делать ставки на ипподроме возобновит работу тотализатор, а также ресторан в историческом месте.

- Активно идет реставрация исторического здания, завершены практически все монолитные и инженерные работы на территории конного клуба, - рассказал он. - Там появятся 14 современных конюшен, которые будут соответствовать всем международным требованиям содержания животных. Построим для приезжающих гостей хостел. А еще рекреационную зону с прудом, куда можно будет пройти по подземному переходу от главного здания.

Поблагодарив Москву за реконструкцию знакового объекта, Оксана Лут в свою очередь сказала:

- Министерство сельского хозяйства отвечает за развитие племенного коневодства в стране. Мы очень ждем открытия Московского ипподрома. Он не просто один из более чем двух десятков российских ипподромов, но еще и важная площадка для проведения испытаний в процессе развития призового племенного коневодства. Министерство как раз сейчас работает над стратегией развития ипподромной деятельности, повышения престижа этой уникальной отрасли и интереса к ней.

Проектом комплексной реконструкции предусмотрено возрождение ипподрома как уникального спортивного и досугового центра. Восстановив исторический облик главного корпуса, строители вдвое - до 2 тысяч - увеличат количество зрительских мест на трибунах, убрав самовольные постройки. Для любителей делать ставки возобновит работу тотализатор. Сохранится и исторический ресторан на 150 мест. А музей истории Центрального Московского ипподрома и коневодства России расширится в шесть раз - в нем планируется разместить три постоянные экспозиции.

На призовой скаковой дорожке смогут участвовать в скачках одновременно 16 лошадей, а на дорожке для рысистых бегов - проводиться забеги для 10 голов. В зоне проведения соревнований появятся также конкурное и разминочное поля. Для тренировок будут предусмотрены дорожки с мягким и твердым покрытием, а для судей и специалистов - сервисные дорожки. Современное освещение позволит проводить забеги и скачки и по вечерам.

Ну а хозяева ипподрома - лучшие кони - получат современный двор с конюшнями для 282 скаковых лошадей и на 600 голов - для беговых лошадей. Кроме того, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями на 185 голов, тремя манежами и трибунами, а также гостевую конюшню. Будет здесь и свой ветеринарный блок, который оснастят как лучшую столичную клинику всем необходимым, начиная от аппаратуры для высокоточной диагностики и до операционных и реабилитации. Общая площадь инфраструктуры ипподрома в результате вырастет более чем в 2,5 раза - до 115,1 тысячи квадратных метров.