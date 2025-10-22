Завершены основные работы по ремонту участка Киевского шоссе

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили основные работы по ремонту участка Киевского шоссе от 20-го до 41-го километра и привели в порядок более 900 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

© Mos.ru

Работы проводились в ночное время с частичным ограничением движения и включали в себя несколько этапов, таких как снятие верхнего слоя существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток и укладка нового асфальтобетонного полотна.

Для укладки дорожного покрытия на Киевском шоссе изготовили около 140 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

В ближайшее время специалисты нанесут более 60 тысяч квадратных метров разметки.

Ранее ремонт на Киевском шоссе проводился в 2021 году. На объекте истек гарантийный срок службы покрытия, из-за интенсивной нагрузки на проезжей части местами образовались локальные разрушения и колейность, что негативно повлияло на безопасность дорожного движения.

Киевское шоссе — трасса федерального значения М-3, составная часть европейского маршрута E101. Она берет свое начало от развязки МКАД — Ленинский проспект, проходит через Калугу и Брянск, а также ТиНАО. Шоссе — одна из основных транспортных артерий, связывающих административный округ с другими районами Москвы и Подмосковья. Кроме того, по этой магистрали можно добраться до международного аэропорта Внуково.