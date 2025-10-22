Зрителей трансляций из Московского зоопарка приглашают пройти викторину о пандах

На странице онлайн-трансляций из вольеров больших панд Московского зоопарка появилась викторина, посвященная животным, реализованная совместно с проектом «Активный гражданин». Это первая интеграция двух городских цифровых проектов, направленная на интерактивное обучение и развлечения. Об этом сообщает пресс-служба Департамента культуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

Викторина позволяет проверить знания о пандах и узнать новые факты о животных. Принять участие можно в любое удобное время на странице трансляций, а также через сайт и мобильное приложение «Активного гражданина».

Пользователям подготовили восемь вопросов о биографии панд, их рационе и образе жизни. Для ответов можно использовать информацию с онлайн-трансляций, интересные факты на странице зоопарка и официальные ресурсы учреждения.

За верные ответы начисляются баллы городской программы лояльности «Миллион призов» — по пять за каждый правильный ответ. Чтобы получить баллы, нужно авторизоваться на портале mos.ru или подтвердить номер телефона. Новые участники «Активного гражданина» могут зарегистрироваться в день викторины и также получить баллы, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 октября в честь 76-летия образования Китайской Народной Республики панде Катюше подарили двухэтажный торт из кусочков моркови и яблок со льдом, а также число 76 из ростков бамбука. В 2019 году в честь установления 70-летия дипломатических отношений между Москвой и Пекином в зоопарк привезли молодых бамбуковых медведей Жуи и Диндин, у которых через четыре года родилась Катюша.