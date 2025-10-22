Сергунина: Каждая пятая съемка в столице проходит в Московском кинокластере

За время работы кинокомиссии «Москино» при ее поддержке сняли 3240 уникальных проектов: фильмов, сериалов, короткометражек и студенческих работ.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— С начала года в кинокомиссию поступило три тысячи заявок. Это на 30 процентов больше, чем за тот же период 2024-го. Представителям индустрии согласовали и помогли организовать свыше 1,5 тысячи съемок в городе. Каждая пятая проходила в декорациях Московского кинокластера, — отметила Сергунина.

Создатели киноработ активно пользуются площадками кинозавода и кинопарка «Москино»: на последнем сейчас доступно 34 натурные платформы, а также ведутся работы по созданию новых.

Помимо этого, режиссеры также выбирают разные локации столицы для съемок своих проектов: наиболее востребованными являются Садовническая, Москворецкая, Овчинниковская, Космодамианская и Котельническая набережные, Триумфальная площадь, Московский зоопарк и другие.

За год с открытия в сентябре прошлого года кинопарк «Москино» посетили более 500 тысяч человек — среди них россияне и иностранные гости. Кинокластер стал настоящей туристической достопримечательностью России.

С 1 октября в кинопарке «Москино» работает новый экскурсионный маршрут «Киноэкспедиция». Можно будет сравнить военные и исторические кинокартины, романтические комедии, фильмы-катастрофы и вестерны.

Ранее продюсер YBW и START, генеральный директор «Старт Продакшн» Сергей Маевский заявил, что появление киноплатформы «Москино» стало важным шагом не только для организации развлекательных мероприятий в столице, но и для развития кинопроизводства.