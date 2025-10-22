В Музее Победы откроется городской клуб «Каникулы в Музее Победы»

Музей Победы 27 октября откроет детский городской клуб «Каникулы в Музее Победы». Проект реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Открытие осеннего сезона состоится на торжественной линейке в Зале Полководцев Музея Победы.

© Вечерняя Москва

В церемонии примут участие свыше 300 детей из Москвы в возрасте от семи до 13 лет.

— В период осенних школьных каникул перед родителями, которые не имеют возможности вывезти ребенка за город, традиционно остро встает вопрос организации досуга детей. Именно для них Музей Победы проводит детский городской клуб «Осень Побед», который создан для того, чтобы ребята могли максимально увлекательно и с пользой провести свои каникулы, — рассказали в Музее Победы.

Для тех, кто интересуется военной тематикой, предусмотрено гражданско-патриотическое направление в клубе. В техническом направлении юные участники освоят основы 3D-моделирования и программирования VR/AR, а в историческом — вместе с гидами исследуют мир Музея Победы и самостоятельно проведут экскурсии. Творческое направление даст возможность попробовать себя в хореографии, музыке и театральном искусстве, развить навыки ораторского мастерства и стать ведущими мероприятий.

Также ребята могут посетить Музей «Г.О.Р.А.», МЧС, мастер-классы по сборке оружия и установке палаток. Участники будут заниматься в детской академии наук, участвовать в творческих конкурсах, а также научатся петь, танцевать и преодолевать страх сцены. На спортивном направлении их ожидает множество соревнований и игра в лазертаг.

Кроме того, для детей будут проводить патриотические квесты, развивающие игры, спортивные занятия, фестивали, мастер-классы и творческие встречи со «звездными» гостями, которые поделятся с участниками клуба секретами своих профессий.