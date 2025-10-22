Собянин высказался о поддержке высокотехнологичных предприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 22 октября, рассказал, что столица развивает проекты для технологического суверенитета России и создает необходимую инфраструктуру для высокотехнологичных отраслей. Флагманом стала ОЭЗ «Технополис Москва», где действует льготный режим для инвесторов, а к 2030 году площади объектов увеличат в 3,5 раза и создадут свыше 90 тысяч рабочих мест.

По словам Собянина, технопарки Москвы занимают более двух миллионов квадратных метров, в них трудятся около 75 тысяч специалистов из двух тысяч компаний, а заполненность объектов достигла 99 процентов. Частные инвестиции в инфраструктуру превысили 180 миллиардов рублей.

Он также отметил, что Центр «Моспром» и Московский экспортный центр помогают компаниям выходить на зарубежные рынки, подбирая покупателей и преодолевая торговые барьеры. Одним из приоритетов останутся программы льготного кредитования промышленных проектов, а также развитие малого и среднего бизнеса, включая строительство новых объектов и создание рабочих мест.

— В Москве уже сформирована экосистема поддержки инновационных проектов на всех этапах жизненного цикла. Ее ключевое звено — фонд «Московский инновационный кластер». Платформа i.moscow предлагает больше 50 сервисов и услуг для стартапов, разработки и пилотирования инновационных продуктов, инвестиций и поиска партнеров, — написал Собянин в своем блоге в MAX.

Директор по внешним коммуникациям компании TECHNORED Елена Киселева сообщила, что ОЭЗ «Технополис Москва» создает полноценную экосистему для работы и жизни компаний, что позволило TECHNORED открыть первую очередь производства и готовиться к расширению мощностей.

— Город не просто предоставляет площади для размещения производств, а формирует полноценную экосистему, где есть все необходимое для работы и жизни, позволяя предприятиям развиваться в едином пространстве, — сказала она.

В начале октября в особой экономической зоне «Технополис Москва» открылся Центр коллективного использования. Он предназначен для любых городских промышленных предприятий.