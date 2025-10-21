Температура выше нормы ожидается в Москве в ближайшие дни

Погода в Московском регионе в ближайшие дни будет облачной, местами могут пройти дожди. Температура воздуха до четверга, 23 октября, прогнозируется примерно на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

Об этом во вторник, 21 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— И связано это с тем, что воздух перемещается с востока, из Центральной Азии, — передает слова специалиста ТАСС.

Ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что москвичам не стоит ждать снега или мороза до конца октября. Однако почти каждый день в городе будут идти дожди разной интенсивности. Особенно обильные осадки ожидаются к концу текущей недели.

Метеоролог также добавила, что до конца октября в Москве будет серая погода с дождями. Первый снег в столице выпадет только в ноябре. Несмотря на это, Позднякова посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.

Представители МЧС также предупредили, что местами в Москве с 21:00 вторника, 21 октября, до 10:00 среды, 22 октября, ожидается туман с падением видимости до 200–700 метров