МЧС предупредило о тумане в Москве до утра 22 октября

Туман с падением видимости до 200–700 метров с 21:00 вторника, 21 октября, до 10:00 среды, 22 октября, ожидается местами в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Представители ведомства призвали жителей и гостей города быть предельно аккуратными на дорогах, носить на одежде светоотражающие элементы, а также внимательно переходить проезжую часть.

— За рулем соблюдай скоростной режим и дистанцию, сбрасывай скорость, приближаясь к школам и детским садам. Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких, — передает официальный Telegram-канал управления министерства по Москве.

Ведущий метеоролог агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что москвичам не стоит ждать снега или мороза до конца октября. Однако почти каждый день в городе будут идти дожди разной интенсивности. Особенно обильные осадки ожидаются к концу текущей недели.

Метеоролог также добавила, что до конца октября в Москве будет серая погода с дождями. Первый снег в столице выпадет только в ноябре. Несмотря на это, Позднякова посоветовала столичным автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю.