Температура в Москве будет выше нормы до 23 октября

Температурный фон в столице прогнозируется на 1,5-2 градуса выше нормы до четверга включительно. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве отличается от многолетних значений в положительную сторону. Во вторник, среду и четверг температура будет примерно 1,5-2 градуса выше нормы. И связано это с тем, что воздух перемещается с востока, из Центральной Азии", - сказал он.

Вильфанд пояснил, что в ближайшие дни в Москве будет облачно, но дожди будут небольшими.