Ограничения на дорогах в центре Москвы сняты, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Движение открыто на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной, а также на Смоленской набережной в сторону "Москва-Сити" в районе улицы Новый Арбат.

Кроме того, ограничения сняты на Пресненской набережной, от ТТК в сторону Нового Арбата и на Можайском шоссе в районе пересечения с Аминьевским шоссе.

Ограничения вводились днем во вторник, 21 октября. В ведомстве отмечали, что они носили временный характер, и призывали автомобилистов к внимательности при построении маршрутов.

В департаменте транспорта также рассказывали, что с 20 октября по 31 декабря 2025 года ограничено движение автотранспорта на пересечении улицы Подольских Курсантов с Московским скоростным диаметром (МСД). Это связано с проведением строительных работ.