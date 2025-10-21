В центре Москвы перекрыли движение транспорта

В Москве перекрыли движение на двух участках автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта также ограничили на Можайском шоссе в районе пересечения с Аминьевским шоссе. В дептрансе водителя посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью.

На опубликованных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения: у него полностью смят кузов, отсутствуют стекла, а детали разлетелись по проезжей части. На месте аварии работали правоохранители и экстренные службы.