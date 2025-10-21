Москвичам рассказали, как современная школа мотивирует учеников

Изменение в подходе к зонированию современных учебных заведений дополнительно мотивирует школьников на получение новых знаний, рассказала глава дирекции "Социальные объекты" застройщика ГК "А101" Юлия Чернец.

"Для родителей важно не только где ребенок учится, но и в какой среде он растет и развивается. Поэтому мы создаем школы, где сочетаются современные архитектурные решения, экологичность и безопасная городская среда, а также сильные педагогические команды", – пояснила Чернец.

Она отметила, что по актуальному стандарту сердцем современной школы становится многофункциональный атриум, который пришел на смену традиционному актовому залу. В результате эти пространства становятся основными зонами притяжения для учеников: здесь можно организовать танцевальные перемены, выполнять домашние задания, репетировать выступления или общаться с друзьями.

"Основной чертой новых образовательных учреждений стала быстрая трансформация помещений. Мобильные перегородки и мебель-трансформер позволяют делить класс на зоны для работы в малых группах или, наоборот, объединять пространства для проведения более масштабных событий", – отметила Юлия Чернец.

Кроме того, для дополнительной мотивации учеников в современных учебных заведениях устанавливают прозрачные стены и двери в классах.

"Например, младшие школьники, видя через стекло интересные опыты по химии или физике у старшеклассников, начинают с нетерпением ждать изучения этих предметов", – отметила Чернец.

Кроме того, открытое пространство позволяет педагогам реализовывать различные педагогические сценарии даже за пределами класса, добавила эксперт.

Чтобы учебный процесс стал более увлекательным, вводится и современное оснащение: интерактивные доски, большие LED-мониторы, оборудование для медиатворчества, 3D-принтеры и лазерные станки в проектных мастерских.

Отмечается, что многие из этих нововведений были включены в московский проект "Моя школа", в рамках которого модернизируются столичные учебные заведения. Так, школа № 2070, включающая несколько современных площадок, вошла в столичный топ-20 и получила грант мэра Москвы I степени в 2024–2025 учебном году. "Школы и детские сады – это инвестиции в будущее, в наших детей. <…> Они обеспечивают нашим юным гражданам комфортное и безопасное обучение", – добавил в свою очередь замначальника ГКУ ДИОМ Станислав Мошковский.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Моя школа" планируется модернизировать несколько сотен учреждений, построенных в 1950–1990-х годах. В пилотный проект программы вошли четыре здания, которые открыли свои двери для школьников 2 сентября 2024 года. В настоящее время в рамках программы обновляется 51 школа.