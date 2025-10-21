В Москве количество вендинговых автоматов сократилось на 7% во втором квартале

В Москве стало меньше вендинговых аппаратов. Владельцы вынуждены отправлять их на склад или перевозить в другие регионы, например в Подмосковье. Во втором квартале было демонтировано около 800 из 11 тысяч аппаратов, зарегистрированных в налоговой службе, пишет Forbes. Это сокращение на 7% больше по сравнению с первым кварталом.

До этого несколько лет рынок только рос — в столице было популярно устанавливать разного рода вендинг в метро, иногда по три одинаковых автомата в ряд, и на остановках общественного транспорта. Но, как говорят предприниматели, все изменилось после того, как с начала года ставка торгового сбора для вендинга в столице выросла почти в два раза. Ее ввели с 2015 года, и первое время ставка была нулевой. С 2021-го сбор составил почти 5 тысяч рублей. В этом году все пересчитали с учетом накопленной инфляции за десять лет, и торговый сбор стал уже более 10 тысяч рублей за один аппарат за квартал. Говорит председатель правления Союза операторов торговых автоматов Иван Попов:

Иван Попов, председатель правления Союза операторов торговых автоматов:

«Сокращение связано с повышением ставки торгового сбора, которую увеличили в два раза с 1 января 2025 года. Это основная причина снижения числа автоматов, которые стоят на учете в качестве плательщиков торгового сбора. Как правило, это оборудование уходит на вторичный рынок, уезжает за пределы Москвы в регионы и устанавливается там. По оценкам Союза операторов, в Москве установлено около 30 тысяч автоматов. На данный момент, по данным ФНС, в качестве плательщиков торгового сбора зарегистрировано порядка 11,5-12 тысячи, остальные автоматы находятся в «серой» зоне. Это не говорит о том, что эти предприниматели вообще не платят налоги. Эти автоматы фискализированы, передают данные на фискальные накопители, они просто не уплачивают торговый сбор».

Теперь вендинговые аппараты есть смысл ставить только в точках с большой проходимостью, где выручка точно будет высокой. Иначе прибыль «съест» торговый сбор. Его ставка одинаковая по Москве и не зависит от того, где стоит аппарат. Говорит гендиректор компании «Вендэкс-партнер» Сергей Дмитриев:

Сергей Дмитриев, гендиректор компании «Вендэкс-партнер»:

«В первом-втором кварталах мы сняли 10% своего парка. Это те аппараты, которые по параметрам выручки уже не могли обеспечить выплату с этой выручки торгового сбора, так как торговый сбор является фиксированной выплатой вне зависимости от того, много аппарат зарабатывает или мало. Стоял автомат с небольшой выручкой, может быть, где-то в библиотеке или в спортивной секции небольшой, приносил выручку 30 тысяч, соответственно, 90 тысяч в квартал, 10 тысяч фиксированного сбора с такого аппарата. Поэтому такие аппараты вынуждены снимать».

Как отмечают предприниматели, вендинговый бизнес оказался в неравных условиях с розничными сетями. Для розницы торговый сбор составляет около тысячи рублей за квадратный метр. Вендинговый аппарат занимает похожую площадь, но облагается сбором в 10 тысяч.